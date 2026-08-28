Сибиряк выиграл 10 млн рублей в лотерею благодаря своему хобби

Житель Новосибирской области выиграл 10 млн рублей в онлайн-лотерее благодаря любви к авиации – он выбрал розыгрыш с изображением крыла самолета в анонсе игры на сайте, сообщает РИА Новости.
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