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Сибиряк выиграл 10 млн рублей в лотерею благодаря своему хобби

Сибиряк выиграл 10 млн рублей в лотерею благодаря своему хобби

Житель Новосибирской области выиграл 10 млн рублей в онлайн-лотерее благодаря любви к авиации – он выбрал розыгрыш с изображением крыла самолета в анонсе игры на сайте, сообщает РИА Новости.

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