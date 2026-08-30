Глава СПЧ рассказал, как предостеречь детей от вербовщиков с Украины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Примеры поломанных судеб сверстников и постоянные разъяснения нужны для профилактики вовлечения детей в противоправные действия вербовщиками с Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым