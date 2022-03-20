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«Рубин» впервые пропустил 4 гола в первом тайме в РПЛ – к 26-й минуте от ЦСКА

ЦСКА громит «Рубин» (4:1, перерыв) в 22-м туре РПЛ. «Рубин» впервые в истории выступлений в Премьер-лиге пропустил четыре гола в первом тайме – уже к 26-й минуте.

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