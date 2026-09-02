Почему война в Украине до сих пор не остановлена, хотя её можно было прекратить ещё в зародыше? Каким образом пропаганда заставляет миллионы людей добровольно идти на убой ради чужих интересов? Кто именно наживается на крови простых украинцев, пока элита остаётся в безопасности? И что будет с простыми украинцами, когда игра больших держав закончится, а страна Читать далее: https://govorit.