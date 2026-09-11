Рост кредитования бизнеса взлетел в 5 раз

Банковское кредитование компаний с учетом облигаций во втором квартале 2026 года выросло на 3,7% после увеличения всего на 0,7% в первом квартале, сообщил Банк России.
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