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Рост кредитования бизнеса взлетел в 5 раз

Рост кредитования бизнеса взлетел в 5 раз

Банковское кредитование компаний с учетом облигаций во втором квартале 2026 года выросло на 3,7% после увеличения всего на 0,7% в первом квартале, сообщил Банк России.

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