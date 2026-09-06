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Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1», стартовав с 19-го места

Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1», стартовав с 19-го места

Итальянский пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Италии.

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