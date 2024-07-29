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Вся правда об употреблении воды, которую должен знать каждый

Вся правда об употреблении воды, которую должен знать каждый

Вода — это источник жизни. Мы пьем ее каждый день, даже не задумываясь об этом. Достаточное ли количество воды вы потребляете? Знаете ли вы, какая вода полезнее для здоровья? Безопасна ли та, которую вы пьете? Мало кто сможет сразу ответить на эти вопросы.

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