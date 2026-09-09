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Регион 29

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Пожарные ЕЛЦ завершили миссию на Ямале

Пожарные ЕЛЦ завершили миссию на Ямале

Сводный отряд из Архангельска вернулся домой после тушения лесных пожаров в ЯНАО. На данный момент все очаги в округе ликвидированы (последний — 6 сентября в Пуровском районе), поэтому начался вывод сил из других регионов.

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