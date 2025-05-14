В колледжах и техникумах появятся управляющие советы

Работодатели смогут участвовать в подготовке кадров, начиная от управления колледжами и техникумами и заканчивая разработкой образовательных программ, практической подготовкой и оценкой качества выпуска для последующего трудоустройства.
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