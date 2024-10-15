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Врач Мясников: пиявки не помогают бороться с геморроем

Врач Мясников: пиявки не помогают бороться с геморроем

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что пиявки не помогают избавиться от геморроя. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач развеял миф и объяснил, почему этот метод лечения не является эффективным.

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