Иван Ландграф: Солдатами не рождаются, а становятся

Иван Юрьевич Ландграф, заместитель главы администрации Фировского муниципального округа, руководитель отдела ЖКХ, дорожной деятельности и охраны труда: – Мы живем в то время, когда внимание приковано к событиям, происходящим в зоне СВО.
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