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Кровь и силуэт в расщелине? На фото с поисков семьи Усольцевых заметили странные детали

В деле об исчезновении семьи Усольцевых из Свердловской области появилась новая информация. Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев внимательно изучил фотографии, сделанные во время поисковых работ в прошлом году.

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