«Врагам Россию не понять»: выборы в РФ проходят спокойно на фоне атак и киберугроз

В России 20 сентября завершается трехдневное голосование, начавшееся 18 сентября. Голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях проходит спокойно и в соответствии с законодательством.
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