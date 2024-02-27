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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На фоне провала Skull and Bones, количество игроков Assassin's Creed 4: Black Flag выросло вдвое ...

На фоне провала Skull and Bones, количество игроков Assassin's Creed 4: Black Flag выросло вдвое ...

На фоне провала Skull and Bones, количество игроков Assassin's Creed 4: Black Flag выросло вдвоеЧисло людей, играющих в Assassin’s Creed 4: Black Flag, выросло на 200% в Steam после выхода пиратской игры Skull and Bones от Ubisoft.

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