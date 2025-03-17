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Матвиенко и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Матвиенко и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в Баку, на которой обсуждали расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

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