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Эриксен пройдет реабилитацию в Дании. Хавбек «Вольфсбурга » потерял сознание в матче за сборную в июне

Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча в июне, пройдет реабилитацию.

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