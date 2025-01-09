Более 120 кг наркотических средств изъяли полицейские Мангистау

Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции при координации всех служб ведомства в 2024 году выявило 462 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также сбытом наркотиков через различные Telegram магазины.
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