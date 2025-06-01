Чего могли добиваться заказчики терактов в Брянской и Курской областях РФ?

Первый день лета 2025 года начался для России не самым лучшим образом. В приграничных с Украиной Брянской и Курской областях РФ произошла серия терактов на железнодорожной инфраструктуре, заказчики которых и так очевидны.
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