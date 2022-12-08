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Украинские войска в 02.20 обстреляли населенный пункт Сеятель в ДНР из РСЗО HIMARS

Представитель республики в СЦКК сообщил, что украинская армия обстреляла село Сеятель в ДНР из реактивных систем залпового огня HIMARS в 02.

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