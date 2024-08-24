Медвежий угол
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Медвежий угол

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Раз уже известно кто стоит за скандалом с КНДР, то почему они ещё не в камерах?

Раз уже известно кто стоит за скандалом с КНДР, то почему они ещё не в камерах?

Мигрантское лобби срывает договорённости Путина и Кима? Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД Как только Москва и Пхеньян нашли способ привлекать в Россию рабочую силу из КНДР, подключились злосчастные лоббисты мигрантов из стран бывшего СССР.

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Комментарии
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Александр Павлов
А полицию на Русскую Общину.
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2 час.
Геннадий Сытник
Долбоёб здесь один ты, саса.
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1 час.
КП
Ксения Павлова
Петушка, ты живое ещё? Гасись снова на пару недель, как тогда.
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1 час.

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