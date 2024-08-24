Раз уже известно кто стоит за скандалом с КНДР, то почему они ещё не в камерах?

Мигрантское лобби срывает договорённости Путина и Кима? Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД Как только Москва и Пхеньян нашли способ привлекать в Россию рабочую силу из КНДР, подключились злосчастные лоббисты мигрантов из стран бывшего СССР.
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