Раз уже известно кто стоит за скандалом с КНДР, то почему они ещё не в камерах?

Мигрантское лобби срывает договорённости Путина и Кима? Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД Как только Москва и Пхеньян нашли способ привлекать в Россию рабочую силу из КНДР, подключились злосчастные лоббисты мигрантов из стран бывшего СССР.