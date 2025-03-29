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Алиса Лью стала первой чемпионкой мира из США за 19 лет

Для 19-летней Лью это первое золото ЧМ, в 2022-м она взяла бронзовую медаль турнира. Лью – первая с 2006 года чемпионка мира из США.

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