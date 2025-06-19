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12 душевных историй о семье

12 душевных историй о семье

❤ У меня рост 150 см, у мужа - 157. А у моего отца - 180, и он носит длинную бороду. Когда папа приходит в гости, всегда здоровается: «Ну, привет, хоббиты!» - а муж отвечает: «Здорово, Гендальф!» ❤ Нас в семье четверо: я, жена и две дочки.

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