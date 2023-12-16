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Санта-Клаус в Алматы открыл резиденцию

Санта-Клаус в Алматы открыл резиденцию

 В Алматы появилась первая в республике резиденция Санта-Клауса. Здесь можно оставить письма с пожеланиями, поиграть с добрым волшебником и его помощниками, поучаствовать в фотосессии со сказочными героями и получить подарок из рук самого Санты.

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