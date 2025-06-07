Адыги.RU - Ново...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Глава Адыгеи заявил, что в детских лагерях в этом году отдохнет более 8500 детей

Глава Адыгеи заявил, что в детских лагерях в этом году отдохнет более 8500 детей

Традиционно в начале июня начинаются первые смены в детских лагерях Адыгеи. В этом году организованным отдыхом и оздоровлением мы охватим более 8500 ребят из нашей республики и подшефного Адыгее Генического района Херсонской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх