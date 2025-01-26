С 27 января по 2 февраля в Новосибирской области возможны перебои в теле- и радиотрансляциях

Речь идёт об отключениях на двух мультиплексах.В рамках плановых технических мероприятий Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит работы на своих объектах, в связи с чем, с 27 января по 2 февраля будут перебои в вещании телевизионных и радиоканалов.