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С 27 января по 2 февраля в Новосибирской области возможны перебои в теле- и радиотрансляциях

С 27 января по 2 февраля в Новосибирской области возможны перебои в теле- и радиотрансляциях

Речь идёт об отключениях на двух мультиплексах.В рамках плановых технических мероприятий Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит работы на своих объектах, в связи с чем, с 27 января по 2 февраля будут перебои в вещании телевизионных и радиоканалов.

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