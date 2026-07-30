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7 технологий, которые предсказал Николай Носов

7 технологий, которые предсказал Николай Носов

Наибольшую известность Николаю Носову принесли сказочные повести о Незнайке. Первой стала сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос», затем вышла трилогия: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».

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