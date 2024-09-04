Суд ЕС поддержал компанию в деле против превышения полномочий Еврокомиссии

Суд Европейского Союза вынес решение в пользу компании Illumina, признав, что Еврокомиссия превысила свои полномочия при наложении запрета на сделку по поглощению компании Grail, пишет 3 сентября издание POLITICO.
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