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Новый энерготранзит обеспечит электричеством крупных потребителей на юге Приморья

Новый энерготранзит обеспечит электричеством крупных потребителей на юге Приморья

Как рассказали в правительстве края, торжественное открытие объекта прошло 5 сентября — в мероприятии приняли участие глава Минэнергетики Николай Шульгинов, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и зампред краевого правительства Елена Пархоменко.

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