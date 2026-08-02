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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков в 4-й раз в карьере забил 3+ гола за матч. У него три хет-трика и покер

Хавбек «Зенита» Максим Глушенков сделал третий хет-трик в профессиональной карьере, трижды забив «Оренбургу» во втором туре РПЛ .

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