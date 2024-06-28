Очередные посыпались. На этот раз - чиновники из Сочи. 35 млн у военкома на чердаке

Для кого-нибудь здесь является секретом, что должность военкома - очень прибыльная и в больших городах продаётся и покупается? По некоторым данным её стоимость составляет от 1 до 10 миллионов рублей и занести её надо "наверх" тому, кому скажут.
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