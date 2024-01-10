В Курской области зафиксировано нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения

<p style="text-align:justify"><strong>Глушковский районный суд установил, что начальник отдела архитектуры и строительства администрации не выполнил работы по очистке от снега и наледи на дорогах в нескольких селах в установленные сроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)