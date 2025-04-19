«Паника в Кремле»: почему литовский запрет стал проблемой для трёх сверхдержав «Литва — это где? Теперь Москва, Минск…Сообщение Литва нанесла «удар» по Москве и Пекину: как запрет на обучение в академии расколол НАТО появились сначала на Ежедневные новости.
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