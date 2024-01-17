ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Давно пора! Закрыть наши территориальные воды и исключительную экономическую зону в Баренцевом море и Северном Ледови...Россия запретит В...
  • Иван Щукин
    Обращение простого обывателя России к главе финского МИДа: на кой чёрт вы нам нужны, чтоб вам бесплатно поставлять га...В МИД Финляндии н...
  • Игорь Петров
    Смешно.. Пиндосы-первые? Сами придумали!Портал Global Fir...

Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) на опорных пунктах на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх