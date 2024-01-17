Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) на опорных пунктах на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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