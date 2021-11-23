Позитив для оптимистов

2 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    А какое отношнние мама жены имеет к этой квартире. Ведь квартир, в которой они  жили и продали принадлежала свекрови....Муж сказал, что д...
  • LiapaNNZ Фамилия
    Ну-у, поляки могли бы и с марсианами провести переговоры... Я так понимаю им просто поговорить не с кем.Глава МИД Польши ...
  • карюкалов вячеслав
    Старуха не ценила то,что имела.Это была её стратегическая ошибка.Всё остальное вторично.Еще раз о рыбаке ...

«Нечего притворяться человеком, когда ты — свинья»: 8 цитат Алексея Толстого о сути людей

«Нечего притворяться человеком, когда ты — свинья»: 8 цитат Алексея Толстого о сути людей

«Должно быть, когда у человека есть все, — тогда он по-настоящему и несчастлив». Алексей Толстой писал с ранней юности, много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, стихи и пьесы… Именно Толстой рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты… Несколько цитат Алексея Толстого о людях, умении быть собой и счастье: О лицемерии «Нечего притворяться человеком, когда ты — свинья».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх