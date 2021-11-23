«Нечего притворяться человеком, когда ты — свинья»: 8 цитат Алексея Толстого о сути людей

«Должно быть, когда у человека есть все, — тогда он по-настоящему и несчастлив». Алексей Толстой писал с ранней юности, много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, стихи и пьесы… Именно Толстой рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты… Несколько цитат Алексея Толстого о людях, умении быть собой и счастье: О лицемерии «Нечего притворяться человеком, когда ты — свинья».