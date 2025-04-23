В Киржачском районе закрыты школы, ряд предприятий и автодорог

Во Владимирской области из-за продолжающейся детонации боеприпасов закрыты школы. В Киржачском районе также прекратили работу ряд предприятий, ограничения введены на автодорогах, это сообщил в своем телеграм-канале после заседания оперштаба губернатор региона Александр Авдеев.