В Киржачском районе закрыты школы, ряд предприятий и автодорог

Во Владимирской области из-за продолжающейся детонации боеприпасов закрыты школы. В Киржачском районе также прекратили работу ряд предприятий, ограничения введены на автодорогах, это сообщил в своем телеграм-канале после заседания оперштаба губернатор региона Александр Авдеев.
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