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  • Владимир Елкин
    Пора и сирийской авиации долбануть по аэродромам Израиля!Израильская армия...

Израильская армия наносит удары по аэропортам Сирии, вызывая обеспокоенность в регионе

Израильская армия наносит удары по аэропортам Сирии, вызывая обеспокоенность в регионе

Израильская армия наносит удары по аэропортам Сирии, вызывая обеспокоенность в регионе Елена ВайленкоВнезапные авиационные атаки израильской армии по аэропортам в Дамаске и Алеппо вызвали серьезное беспокойство в регионе Ближнего Востока.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Пора и сирийской авиации долбануть по аэродромам Израиля!
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16 час.
Владимир Степанов
Именно: давно пора долбануть по аэродромам Израиля! Можно и нашими мощными бомбами (передали Сирии: а что, как и Израиль помогал Украине!)
Ответить
16 час.

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