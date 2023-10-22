Израильская армия наносит удары по аэропортам Сирии, вызывая обеспокоенность в регионе Елена ВайленкоВнезапные авиационные атаки израильской армии по аэропортам в Дамаске и Алеппо вызвали серьезное беспокойство в регионе Ближнего Востока.
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