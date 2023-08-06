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Wall Street Journal сообщает, что украинская сторона в Джидде не настаивала на принятии мирного плана Зеленского

Wall Street Journal сообщает, что украинская сторона в Джидде не настаивала на принятии мирного плана Зеленского

Украинская сторона в рамках переговоров в саудовском городе Джидда не настаивала на принятии "мирного плана" лидера страны Владимира Зеленского.

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