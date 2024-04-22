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МК: успешная волейболистка покончила с собой в Москве

Успешная волейболистка, кандидат в мастера спорта, покончила с собой в Москве, сообщает сайт MK.ru.Как пишет издание, 21-летнюю девушку нашли вечером в воскресенье возле здания общежития на 1-й улице Синичкина.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Почему успешная волейболистка жила в общежитии?Не умела давать взятки да и размер взятки с азербайджанскими не сравнить.
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17 час.

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