Полицейские устроили погоню со стрельбой за лихачом в Благовещенске

В Благовещенске сотрудники правоохранительных органов были вынуждены устроить погоню со стрельбой за пьяным автомобилистом, устроившим опасный заезд по улицам города, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
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