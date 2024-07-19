Пушков: Президентские выборы в США могут стать острым гражданским конфликтом

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков проинформировал о том, что президентская гонка в Соединённых Штатах Америки способна расколоть державу, дав старт крайне накалённому и болезненному гражданскому противостоянию.
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