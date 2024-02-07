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Мы соседи по планете

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Тот же вес, другое тело — 30 примеров «до» и «после» тренировок в спортзале

Тот же вес, другое тело — 30 примеров «до» и «после» тренировок в спортзале

Тело с большим количеством жира и небольшим количеством мышц может весить столько же, сколько накаченное тело, в котором процент жира значительно меньше, да и выглядит оно совсем по-другому! Вот наглядные примеры, после которых возникает отчетливое желание немедленно заняться спортом.

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