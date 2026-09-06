Китай забирает экономику у США: триллион – лишь начало

Слово, конечно, важнее цифры, потому что оно красивее. Но магия круглых цифр все-таки существует. Она четко проявилась, когда на днях было объявлено: торговля Китая со странами Юго-Восточной Азии (то есть с членами АСЕАН) достигла в прошлом году триллиона долларов.
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