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WSJ: доклад Хура с критикой памяти Байдена вызвал недовольство в Белом доме

WSJ: доклад Хура с критикой памяти Байдена вызвал недовольство в Белом доме

Доклад на 345 страниц специального прокурора Роберта Хура о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, в котором упоминаются проблемы с памятью у американского президента, вызвал ярость в Белом доме.

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