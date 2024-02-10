WSJ: доклад Хура с критикой памяти Байдена вызвал недовольство в Белом доме

Доклад на 345 страниц специального прокурора Роберта Хура о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, в котором упоминаются проблемы с памятью у американского президента, вызвал ярость в Белом доме.
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