Задержаны двое причастных к убийству генерала Кириллова

Один из задержанных — 29-летний узбек. Оба уже сотрудничают со следствием.Задержаны двое мужчин, причастных к вчерашнему теракту на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Армии России генерал Кириллов.