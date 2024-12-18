Задержаны двое причастных к убийству генерала Кириллова

Один из задержанных — 29-летний узбек. Оба уже сотрудничают со следствием.Задержаны двое мужчин, причастных к вчерашнему теракту на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Армии России генерал Кириллов.
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