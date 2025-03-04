The Lancet: к середине века более 50% взрослых будут жить с избыточным весом

Международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к выводу, что уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн человек) будут иметь избыточный вес или ожирение.
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