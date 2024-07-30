Трамп назвал «позором» церемонию открытия Олимпиады в Париже

Вашингтон, 30 июля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Произошедшее на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже было «позором», прокомментировал в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп.
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