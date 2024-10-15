Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов: военные ведомства РФ и КНР солидарны в оценках мировых процессов

Белоусов: военные ведомства РФ и КНР солидарны в оценках мировых процессов

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

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