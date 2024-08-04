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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муж Липницкой о службе в Запорожской области: «Наши задачи – это, по сути, боевое дежурство. Держим оборону на случай прорыва противника»

Осенью 2022 года мужа олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Липницкой Владислава Тарасенко мобилизовали в армию.

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