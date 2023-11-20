Доцент Гиринский заявил о повышении пенсий в декабре россиянам старше 80 лет

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил о том, что достигшим 80 лет пенсионерам, а также тем, кто окончил свою трудовую деятельность в сентябре, в декабре повысят размер пенсионных выплат.
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