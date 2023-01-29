«Флорида» обыграла «Бостон» в овертайме, сравняв счет за 3 секунды до конца 3-го периода. «Брюинс» вышли вперед на 59:11

«Флорида» обыграла «Бостон» в овертайме, сравняв счет за 3 секунды до конца 3-го периода. «Пантерс» выиграли у «Брюинс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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